Modernes Einfamilienhaus mit Pool

Zentrum des Wohnens ist die offene Küche, die fließend in das Wohnzimmer übergeht. Der Salon ordnet sich unterhalb der offenen Galerie ein. Das Erdgeschoss beinhaltet mit der großzügigen Empore den Mittelpunkt der öffentlichen Räume. Wiederkehrende Elemente sind markant in dem Gebäude – sei es in der Verwendung der Materialien oder wie hier zu sehen in den Kugelleuchten. Bodentiefe Fenster, die sich zum Garten öffnen, lassen viel natürliches Licht in den Innenraum strömen.