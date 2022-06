Moderne Renovierung eines Einfamilienhauses in Mühlheim

Wie es sich für ein Masterbad gehört, darf ein gewisser Luxus nicht fehlen. Und beim Anblick dieser Dusche wird schnell klar, wo man sich hier am liebsten aufhält. Eine Regenwalddusche war hier nicht genug und so kann man die Wasserstrahlen auch seitlich und aus verschiedenen Höhen auf den Körper prasseln lassen. Ein kleines Fenster spendet selbst in der Dusche Licht. Eine besondere Lichtstimmung erzeugen allerding in die Decke integrierte LEDs.