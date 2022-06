7 Ideen für ein rustikales Badezimmer

Knallbunte Textilien haben in einem Bad, das durch und durch rustikal sein soll, nichts zu suchen. Deshalb sollte auch bei der Wahl der Handtücher auf natürliche und dezente Farben geachtet werden. Dieses Handtuch-Set kommt nicht nur in einem warmen Grauton daher, sondern ist auch noch besonders angehehm auf der Haut. Jedes Teil besteht aus weichem und griffigem Frottee, das zu 100 % in der Schweiz hergestellt und veredelt wird. Das Set ist in fünf verschiedenen Naturtönen und mit sieben verschiedenfarbigen Leinenbordüren erhältlich.

