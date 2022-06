homify 360°: Gemütliches Haus am Seddiner See

Umgeben von einem alten Baumbestand liegt das Ferienhaus überaus idyllisch an dem Seddiner See. Der rote Anstrich der Fassade in Kombination mit den weißen Fensterrahmen und den ebenso weiß lackierten Dachbalken lässt uns unweigerlich an ein schwedisches Ferienhaus denken. Das Haus wurde von drei Seiten mit einer Terrasse umschlossen, die sich über Geländeniveau befindet. Aufgrund der Erhöhung entsteht der Eindruck, die Veranda würde um das Gebäude schweben. Die Brüstung, die Unterkonstruktion und der Bodenbelag wurden gänzlich mit robusten Lärchenholz ausgelegt, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Aufgrund der Witterung nimmt das unbehandelte Gehölz im Laufe der Zeit eine graue Färbung an, die natürlich erwünscht ist.