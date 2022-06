Coole Designhäuser in der Natur

Das Architekturbüro plante insgesamt drei Häusertypen. Die Namen lauten: Haus am See, Haus am Feld und Haus am Wald. Bereits die Namen verraten, dass jedes der Gebäude unterschiedlich in die Topographie eingegliedert wurde. Des Weiteren wird der Bezug zur Natur unterstrichen. Jedes der drei Häuser hat eine ähnliche ästhetische Anmutung. Differenzierungen werden in speziellen Details wie der Anordnung der Terrassen, der Fensteröffnungen und der Position gemacht, um sich explizit auf die Landschaft zu beziehen. Eines der Häuser, das hier zu sehen ist, befindet sich am Rand eines kleinen Sees und verfügt über die leichtesten Oberflächen und die meiste Verglasung, das zweite ruht in der Nähe eines Feldes, während das dritte und letzte Gebäude in einer Waldlichtung liegt. Das Interieur dessen ist dunkler und die Materialien sind von einer festen Beschaffenheit, sodass der Bezug zum dunklen Wald hergestellt wird und die intime Lage nach außen reflektiert wird.