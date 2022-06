Loft in Berlin-Prenzlauer Berg

Weiter führt uns der Rundgang in den offenen Schlaf- und Badezimmerbereich. Anhand von großen Möbelkuben findet eine Separierung der unterschiedlichen Nutzungszonen statt. Der offene Grundriss ist typisch für klassische Lofts und so wird das freie Raumprogramm auch hier zelebriert. Lediglich eine Abstellkammer und das WC finden sich in einem separaten Raum. Wieso das so ist, muss wohl nicht erklärt werden. Das Bad erhielt großformatige Fliesen, die eine Betonoptik zeigen und mithilfe dessen die Nähe zu urbanen Materialien herstellen. Die dunklere Färbung des Betonwaschbeckens wurde mittels einer Pigmentzugabe erreicht. Im Anschluss wurde die Oberfläche lediglich geölt und gewachst, sodass das Material widerstandsfähiger gegen Schmutz ist.