Beim Stichwort Landhausküche denken viele von uns sofort an dunkle, schwerfällige Küchenmöbel aus alten deutschen Heimatfilmen. Doch dieses biedere, altbackene Image hat der Landhausstil längst hinter sich gelassen und ist heute wesentlich vielseitiger, zeitgemäßer und moderner. Doch egal, ob klassisch oder stylish – Küchen im Landhausstil erfreuen sich auch heute noch extrem großer Beliebtheit. Denn nicht jeder ist begeistert vom momentan so angesagten minimalistischen und eher kühlen Wohntrend. Eine Landhausküche hingegen strahlt Wärme, Gemütlichkeit und Geborgenheit aus und hat als geradezu heimeliger Ort das Zeug dazu, zum Mittelpunkt des Hauses zu werden, an dem sich ein Großteil des Familienlebens abspielt. Dass Küchen im Landhausstil ganz schön facettenreich daherkommen können, zeigen die folgenden Bilder. Und wer sich Landhaus-Inspiration für den Rest des Hauses holen will, findet sie ganz sicher hier.