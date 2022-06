Bunte Design-Leuchten aus Kunststoff

Bunte Leuchten bringen Leben in die Bude und Abwechslung in jedes Einrichtungskonzept. Denn wer sagt, dass Lampen immer nur weiß sein dürfen oder aus Glas oder Edelstahl bestehen? Die Design-Leuchten der Firma Kartell, die unsere Experten von iLamparas mitgebracht haben, gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Farben und Formen und außerdem sind sie alle aus Kunststoff. Denn die Designer des Labels haben das unerschöpfliche Potential des Materials entdeckt und daraus völlig neuartige Lampen geschaffen, die aussehen als würden sie aus Glas oder Metall bestehen. Der Überraschungseffekt, dass sie tatsächlich aus Kunststoff sind, ist ebenso wie die breite und vielseitige Farbpalette eines der Hauptmerkmale dieser Leuchten.