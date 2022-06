Welches Heizungssystem ist das beste für mein Haus?

Das Prinzip ist simpel: Um mit einer Elektroheizung zu heizen, wird einfach Strom aus der Steckdose verwendet. Einen guten Ruf hat dieses System aber nicht. Eine geringe Effizienz und die schlechte Umweltbilanz im Gegensatz zu anderen Heizungen sind die Hauptprobleme. Die Installations- und Wartungskosten sind jedoch niedrig und der Platzbedarf gering. In bestimmten Fällen kann sich eine Elektroheizung lohnen.

Soll ein kleiner Raum nur gelegentlich beheizt werden, so kann eine Direktheizung geignet sein. Diese Art der Elektroheizung gibt die Wärme sofort und schnell ab. Mittlerweile gibt es moderne Infrarotheizungen, die als Bilder getarnt an der Wand angebracht werden können. Auch bei der Nutzung einer elektrischen Fußbodenheizung in den Morgenstunden oder im Badezimmer können die Vorteile – geringer Kaufpreis und schnelle Wärmeerzeugung – überwiegen. Aufgrund der Nachteile der geringen Effizienz und schlechten Umweltverträglichkeit ist die Beheizung des gesamten Hauses mit der Elektroheizung in vielen Fällen eher nicht anzuraten.

Die Speicherheizung, auch Nachtspeicherheizung genannt, nutzt den billigeren Nachtstromtarif. In der Nacht wird der Strom gespeichert und über den Tag verteilt erfolgt dann die Wärmeerzeugung und -abgabe. Früher war diese Methode beliebt, doch heute ist Nachtstrom nicht mehr so viel billiger als Tagstrom. Hinzu kommt, dass diese Heizungen nicht so gut regulierbar sind. Ist der Strom aufgebraucht, kann es am Abend mit der Wärmeabgabe plötzlich zu Ende sein.