Der richtige Kleiderschrank fürs Schlafzimmer

In WGs oder engen Stadtwohnungen kann es an Platz mangeln, hier müssen ganz spezielle Lösungen her, um möglichst viel Raum im Schlafzimmer oder Einzimmerapartment zu sparen. Sollte der freie Raum nicht für einen herkömmlichen Kleiderschrank und weitere Möbel reichen, gibt es inzwischen verschiedene Multifunktionsmöbel, die geschickt und praktisch auch für kleine Zimmer Stauraum bieten. Die kleinen Kleiderschränke bieten alles, was man braucht: eine Kleiderstange für Hemden und Pullis, eine Hosenstange für Jeans und andere Beinkleider und große Schubladen für Unterwäsche, Socken und vieles mehr. Da die Multifunktionsmöbel auf Rädern angeboten werden, können sie immer frei im Raum hin und her gefahren werden. So können sie ganz nach dem aktuellen Bedarf flexibel einen Platz erhalten und stehen nicht im Weg. Sie können auch ganz einfach mitten in einem Raum stehen und als Raumtrenner fungieren. Designer haben inzwischen viele verschiedene Möglichkeiten gefunden, um Kleiderschränken ein praktisches Design zu verleihen, sodass sie zu individuellen Helfern auch in kleinen Räumlichkeiten werden.