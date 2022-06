Modernes Holzhaus in der Natur

Das Haus verfügt über eine Sauna, die sich in einer ungewöhnlichen Gestalt präsentiert. Für die Wände verwendete man vewitterte Bretter, die eine dunkle, fast schwarze Kolorierung angenommen haben. Die horizontal angebrachten Hölzer scheinen in einer ungeordneten Struktur angebracht worden zu sein, sodass Abstände entstehen. In die Nischen wurden Leuchten eingesetzt, die für eine mystische Ausleuchtung in der Sauna führen.