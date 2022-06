123,45 m²-Fertighaus: Ein Haus, das umweltfreundlich, ökonomisch und trendy ist

Wir werfen vom Garten aus einen ersten Blick auf das Haus, das mit seiner klassischen, kompakten Form freundlich und einladend wirkt und sich auf dieser Seite mit großen Fenstern der Umgebung öffnet. Dieses Musterhaus wurde in dezenten Farben gestaltet, wobei sich das dunkle Dach schön von der hellen Fassade abhebt. Diese Farbgestaltung ist aber kein Muss, denn die Fertighäuser unserer Experten kann jeder Bauherr ganz nach Wunsch selbst mitgestalten. Wer sich also in Sachen Fassade und Dacheindeckung oder auch in Bezug auf die eingebauten Türen und Fenster andere Farben, Formen oder Materialien wünscht, dem steht eine große Auswahl unterschiedlichster Möglichkeiten zur Verfügung.