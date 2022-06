Tropische Villa im XXL-Format

Das weitläufige Entree führt die satte, natürliche Farbgebung der äußeren Fassade fort und empfängt den Besucher in edlen Brauntönen und einer stimmigen Mischung aus modernem Style, rustikal-natürlichen Elementen und einer tropischen Note. Bereits hier wird deutlich, dass in diesem Haus die Grenzen zwischen drinnen und draußen verschwimmen und der Außenbereich in das Wohnkonzept aufgenommen wird.