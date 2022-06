Einmaliges Einfamilienhaus mit viel Glas

Raum für Kunst und Kultur wird an dieser Wand geboten. Ein raumhohes Holzregal bietet Platz, um all die Kunstbücher ordnungsgemäß zu verstauen und zu sortieren. Die bunten, viel farbigen Bücherrücken lassen beinahe ein eigenes Kunstwerk entstehen. Die Treppe zur linken Seite führt in das Büro der Familie.

Licht steht ebenso im Fokus des Hauses. Bodentiefe Fenster sorgen für eine wahre Flut von natürlichem Sonnenlicht. Die Oberlichter stellen einen sanften Gewinn von Helligkeit dar. Zusätzliche Einbauleuchten, die von professionellen Lichtplanern konzipiert wurden, rücken die Kunst auch bei Dämmerung ins rechte Licht.