Sensationelle Verwandlung einer betagten Wohnung

Nach der Renovierung erinnert nichts mehr an die Küche von einst. Der ganze Raum hat eine Komplettveränderung durchgemacht. Durch den Verzicht auf die ehemalige Speisekammer wurde der Raum verbreitert und zeigt sich nun deutlich geräumiger. Die Küchenzeile ist in strahlendem Weiß gehalten, was wunderbar die dunkle Arbeitsplatte und den grauen Fußboden kontrastiert. Moderne Elektrogeräte und wenig Dekoration runden das minimalistische Design ab.