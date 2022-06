Stilvoll Dinieren – Esszimmer mit Niveau

Ein Esszimmer muss heute mehr sein als nur der Ort, an dem man speist. Gerade bei offenen Wohnräumen ist der Esszimmertisch das Kommunikations-Zentrum des Hauses. Besucherfreundlich und familientauglich sollte er sein! Denn hier werden Gesellschaftspiele gespielt, Hausaufgaben gemacht, Urlaubspläne geschmiedet… Also bloß nicht das Esszimmer vernachlässigen und am Besten einfach diesen Beispielen folgen: