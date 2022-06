Stühle der Firma Alki

Bei der Firma Alki ist der Name Programm: alki bedeutet im Baskischen Stuhl und genau damit begann auch die Geschichte dieses besonderen Unternehmens. Um in der strukturschwachen Region des nördlichen Baskenlandes nachhaltig zur industriellen Entwicklung beizutragen, entschieden sich fünf Freunde im Jahr 1981 eine Firma zu gründen, die Stühle baut.

Heute beschränkt sich das Unternehmen natürlich nicht mehr nur auf das Design und die Herstellung von Sitzmöbelstücken, aber dennoch sind diese nach wie vor das Herz der Firma!

Und das merkt man fraglos: Alki steckt voller Ideen, wie man zeitlos schönen Stil mit ergonomischer Qualität und Sitzkomfort verbinden kann. Dabei sind die Modelle so vielseitig, dass ihre Einsatzmöglichkeiten eigentlich unbegrenzt scheinen: Ob in Wohnzimmer oder Küche, Büro oder Restaurant – in den Alki-Kollektionen findet man garantiert für jede Gelegenheit den passenden Sitz!

Und wer mehr über die Geschichte und die anderen Projekte von Alki erfahren möchte – hier gibt es mehr Informationen!