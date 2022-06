Top 5: Frühjahrsputz mal anders

Sind einige von euch schon dem Frühjahrsputz verfallen? Wir verraten euch heute, warum ihr dabei auch mal in größeren Dimensionen denken solltet. Denn die beliebtesten Projekte unserer Experten in den letzten sieben Tagen beweisen, wie sehr es sich lohnt, etwas altem einen neuen Look zu verleihen. Jetzt heißt es also, nicht nur den Kühlschrank zu reinigen, sondern gleich die komplette Küche in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Wie beeindruckend die Veränderungen waren, die unsere Experten umgesetzt haben, zeigen wir euch in unseren Top 5.