Mehr Charisma für den Garten

Auch wenn uns der Sommer in Deutschland oft viel zu kurz vorkommt, können wir uns glücklich schätzen, in einem Land zu leben, in dem wir den faszinierenden Wechsel der Jahreszeiten hautnah miterleben können. Gerade im Garten sind die Veränderungen im Laufe des Jahres besonders spannend mit anzusehen und es gilt, nicht nur Frühling und Sommer freudig willkommen zu heißen, sondern auch Herbst und Winter in vollen Zügen zu genießen. Das zarte Aufblühen erster Knospen ist ebenso faszinierend zu beobachten wie die langsame Färbung der Blätter im Herbst oder der erste Schnee, der den Garten in ein weißes Winterwunderland verwandelt. Wir sollten also so viel Zeit wie möglich draußen an der frischen Luft verbringen und den Garten nicht nur bei schönem Wetter nutzen. Höchste Zeit, im Herbst bunte Blätter und glänzende Kastanien zu sammeln und warum nicht einfach mal im Januar Freunde zum Wintergrillen einladen? Dick eingepackt am Feuer Stockbrot zu rösten, ist mal ein ganz anderes Erlebnis. Grillpartys im Sommer kann ja jeder…