Südländisches Haus mit bezauberndem Flair

Von dieser Perspektive aus wird uns der Blick auf die gesamte Anlage des Ferienhauses ermöglicht. Dieses besticht durch seine direkte Lage am See und den am Horizont liegenden Bergen, was für eine besonders schöne Aussicht sorgt. Zur Abkühlung lädt der Pool ein. Umgeben von tropischen Pflanzen und reichlich Grün, steht somit einer ausreichenden Erholung nichts im Wege.