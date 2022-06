homify 360°: Kirschblütenhaus in Mösbach

Bodentiefe Fenster sorgen im Innenraum für lichtdurchflutete und helle Räume, die sich von einer besonders schönen Seite zeigen. Das energieeffiziente Haus wurde in Holzrahmenbau konzipiert und in nur einer Woche errichtet. Das gesamte Gebäude ist mit umweltfreundlicher Zellulose isoliert und mit dreifachverglasten Fenstern ausgestattet. Mit der dachintegrierten Solar- und Photovoltaikanlage in Verbindung mit einer Luftwärmepumpe ist das Haus fast energieautark. Das Kirschblütenhaus wurde mit dem Preis für vorbildliches Design der Architektenkammer in Baden-Württemberg ausgezeichnet.