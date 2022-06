Bauen für die Ewigkeit: ein über 600 Jahre altes Haus

Insgesamt gliedert sich die Küche in drei Zonen. Im Mittelpunkt steht eine Kochinsel, die von zwei weiteren Arbeitsinseln gesäumt wird. Aufgrund der unterschiedlichen Bereiche, die in einem gewissen Abstand zueinander stehen, können mehrere Personen in der Küche arbeiten, ohne sich zu behindern. Der Wohnbereich wurde mit Kieferndielen ausgelegt, die ein wohnliches Ambiente verströmen und sich optimal in den innenarchitektonischen Kontext des alten Gemäuers einfügen.