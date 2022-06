Die 5 schönsten schwarzen Küchen

In der Küche macht edles Schwarz jetzt dem beliebten strahlenden Weiß ordentlich Konkurrenz. Schwarze Küchen wirken stylish, nobel, luxuriös und elegant und sorgen für den gewissen Aha-Effekt in der Wohnung. Allerdings kann zu viel Schwarz auch schnell aufs Gemüt schlagen und erdrückend, trist und düster rüberkommen. Deshalb sollte man darauf achten, seiner schwarzen Küche raffinierte Accessoires und Details wie eine ausgeklügelte Beleuchtung, farbige Akzente, unterschiedliche Strukturen oder starke Kontraste an die Seite zu stellen, um sie mit Leben zu füllen und wohnlich wirken zu lassen.