Einrichten einer Wohnung im mediterranen Stil

Das Badezimmer sprüht nur so vor mediterranem Charme. Die Wände wurden in einem hellen Orange in Wischtechnik gestaltet. Passend zum Mittelmeerflair wurde natürliches Material für die Einrichtung gewählt. So überzeugen sämtliche Schränke sowie der Waschtisch und der Schminktisch mit einem rustikalen Holzlook. Die schwarz-weißen Fliesen sind eindeutig der Hingucker im Bad. In einer Reihe werden sie noch am Wannenrand fortgeführt und dienen damit als Spritzschutz. In Form einer Bordüre findet sich das Muster der Fliesen auch in Deckennähe wieder.