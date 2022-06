Wie kann ich mein Schlafzimmer umgestalten?

Oftmals erfreuen wir uns schon an einer neuen, schönen Bettwäsche, die uns durch ein ansprechendes Design oder angenehme Materialien überzeugt hat. Doch um eine dauerhafte Veränderung zu erzielen, müssen eine neue Tagesdecke und neue Zierkissen her. Diese werden tagsüber auf dem Bett dekoriert, um es vor Staub zu schützen und ein ruhigeres Gesamtbild zu erzielen. Wer es vorher schlicht mochte, könnte nun eine gemusterte Variante ausprobieren, die in die Farbgestaltung des Schlafzimmers passt. Das Bett kann natürlich auch zum Hingucker des Raumes werden, indem die ausgewählten Farben einen Akzent darstellen. Schlichte Betten können zudem mit einem Betthaupt ausgestattet werden. Dieses kann aus einer gepolsterten, mit Stoff bezogenen Holzplatte selber angefertigt werden. Hierfür kann eine passend zugesägte Multiplex-Platte verwendet werden, die um einiges leichter ist als eine Vollholzplatte. Vor dem Polstern werden an der Rückseite zwei waagerechte Leisten angebracht, die jeweils im 45° Winkel abgeschrägt wurden und deren Gegenstücke im gleichen Abstand an die Wand geschraubt werden. Um das mit Schaumstoff gepolsterte Betthaupt mit eurem Lieblingsstoff zu beziehen, kann einfach ein Tacker benutzt werden, der den gespannten Stoff auf der Rückseite fixiert. Nun muss das Haupt nur noch in die Leisten eingehängt werden, und fertig ist die komfortable Lehne. So steht dem gemütlichem Lesen oder Frühstücken im Bett nichts mehr im Wege.