Das Ameron Hotel Speicherstadt Hamburg ist das einzige Hotel in den denkmalgeschützten Speichern der Hansestadt, wo jahrhundertelang das Herz des weltweiten Handels pochte und Hamburger Kaufleuchte mit Kaffee, Tee und Gewürzen handelten. Heute trifft an diesem Punkt das Charisma dieser bedeutenden Tradition auf modernen und hippen Luxus. Das Hotel wurde von unseren Experten von der Fine Rooms Design Konzepte GmbH im angesagten Mid-century-Stil der 50er und 60er Jahre entworfen und bietet Touristen und Geschäftsreisenden einen idealen Ort, um in gemütlicher, historischer und eleganter Atmosphäre zu entspannen.