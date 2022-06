Kreative Küchenideen

Messerhalter kommen optisch oft ziemlich langweilig daher. Damit ist jetzt Schluss. Denn mit dem magnetischen Messerhalter von farbdoktor bringt ihr Farbe in die Küche und Leben in die Bude. Jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden zwischen Azurblau, Limettengrün, Flamingopink und Sonnengelb… Die frischen Akzente für die Küche gibt es übrigens auch in Form von Tabletts, Textilien und Kühlschrankmagneten.