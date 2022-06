Umbau einer Souterrainwohnung in Berlin-Friedenau

Werfen wir einen Blick in den Innenraum. Bevor man diesen jedoch betritt, wird man in Empfang genommen von einem sorgsam begrünten Eingangsbereich, der im Sommer hübsche Blüten trägt. Über drei Stufen, die abwärts führen, findet man sich direkt in der Wohnküche. Vor dem Umbau waren die Räume mithilfe eines dunklen Flures voneinander separiert. Dieser wurde jedoch zugunsten einer belichteten Wohnküche entfernt. Ein Hauswirtschaftsraum, eine Abstellkammer und die Technik wurden in einem anderen Teil untergebracht, der weniger belichtet ist und somit den wertvollen Platz an der Sonne nicht raubt. Die Tür, die man auf der Fotografie erkennen kann, führt in das Wohnzimmer.