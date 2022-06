Spielzimmer für Erwachsene

Ein Spielzimmer ist der Platz, an dem wir unsere Kreativität ausleben und ein wenig in der Kindheit schwelgen können. Alles, was wir in damals nie durften, können wir hier nun ohne elterliche Aufsicht stundenlang machen. Wie wäre es denn mit dem Bemalen der Wand? Mit Tafelfarbe kein Problem!

Bei der Marabu Colour your dreams Tafel handelt es sich um deckende Acrylfarbe auf Wasserbasis, die nach dem Trocknen mit Tafelkreide beschreib- und mit Wasser abwischbar ist. Ebenso könnt ihr auch Holz, Metall und Papier mit der Tafelfarbe verzieren. Wem Schwarz zu langweilig ist, der kann auch die Wand mit Tafelfarbe in Bordeaux, Himmelblau oder Kakao streichen.