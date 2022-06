Geniales Einfamilienhaus mit Urlaubsfeeling

Im beschaulichen Bonstetten in der Nähe von Augsburg haben unsere Experten von kunz architekten ein Passivhaus mit Garagen, Pool und Außenanlagen als Musterhaus gebaut, das in einer extrem kurzen Bauzeit von nur fünf Monaten entstand und mit einem optimalen U-Wert von 0,1 überzeugen kann. Im Haus kommen drei verschiedene Heizungsträger zum Einsatz – eine Pelletheizung, eine Wärmepumpe und eine Stückgut-Holzheizung mit Solarunterstützung. Werft mit uns einen Blick auf und in dieses besondere Vorzeigeprojekt.