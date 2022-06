Lila im Schlafzimmer

Beginnen wir mit einem Schlafzimmer, das die Farbe Lila besonders vielseitig verwendete. So kommt die Koloration nicht nur an der Wand zum Einsatz, sondern wird auch in der Dekoration und den Textilien verwendet. Dadurch entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das sich bestens ergänzt. Lila bietet viele vielseitige Töne, sodass man je nach Geschmack eine ganz unterschiedliche Stimmung erzeugen kann. Besonders hübsch finden wir den getrockneten Lavendelstrauch, der einen herrlichen Duft verströmt und zugleich Schutz vor Motten bietet.