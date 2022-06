Vorher-Nachher: Vom Dachboden zum Loft

Der Dachboden gehört zu den Räumen, die am meisten unterschätzt werden. Häufig wird die oberste Etage wie ein Keller behandelt und lediglich als Lagerraum genutzt. Doch in einem Dachboden steckt eine Menge Potenzial, das es nur zu nutzen gilt. Was man aus dem obersten Geschoss alles herausholen kann, haben unsere Experten von A1 Lofts and Extension in Großbritannien bewiesen.

In der englischen Grafschaft Surrey wünschten sich die Bewohner eines Hauses einen Dachboden, den sie auch als Wohnraum nutzen können. Wie der Dachstuhl renoviert und mit welchem Trick der Wohnraum noch vergrößert wurde, zeigen wir euch in den folgenden Bildern.