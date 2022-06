Der perfekte Pool in einem kleinen Garten

Das Prinzip des Wassergartens stammt aus der chinesischen Kultur und hat seine Wurzeln im Taoismus. Dort dienen Gärten als Orte der Meditation und der Einsatz von Wasser in all seinen Formen bietet dazu hervorragende Möglichkeiten. Auch bei diesem Projekt setzten unsere Experten auf den Kontrast zwischen der Bewegung von fließendem Wasser in Form einer sprudelnden Quelle und der Ruhe des stillen Schwimmteichs. Dieses harmonische Zusammenspiel verkörpert die Prinzipien von Yin und Yang.