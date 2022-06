Verkaufsoptimierung eines Einfamilienhauses

Dass professionelles Home Staging der ausschlaggebende Punkt beim Hausverkauf sein kann, zeigen die Projekte unserer Experten immer wieder. Auch die Kunden von HomeStagingDE waren relativ verzweifelt, als sie sich an die Spezialisten wandten. Ihr Einfamilienhaus stand bereits seit zwei Jahren zum Verkauf, doch in all dieser Zeit hatte sich einfach kein Käufer gefunden. Das Team von Heike Uhlmann nahm sich des Hauses an und musste für ein Erfolgsergebnis gar keinen übermäßig großen Aufwand betreiben. Nachdem die alten Möbel gegen moderne Leihmöbel ausgetauscht waren, die Wände einen neuen Anstrich hatten und einige wohnliche Accessoires und Deko-Objekte stilsicher platziert wurden, war der Ansturm auf das Einfamilienhaus plötzlich groß und es konnte innerhalb von 16 Tagen verkauft werden.