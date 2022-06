6 coole Hocker

Mit der Kettensäge arbeitet unser Experte Fritz Baumann aus frisch gefällten Eichenstämmen Sitzskulpturen aus einem einzigen Stück heraus. Diese finden beim Trocknen in einem langen Prozess zu ihrer ureigenen, archaischen Form. Als Kontrast zu den griffigen Seiten sind die Sitzflächen spiegelglatt gehobelt. Ein echter Eyecatcher, der in puristische Einrichtungen genauso gut passt wie in rustikale Wohnkonzepte.

Ihr hättet gerne noch mehr Inspiration zum Thema? Dann klickt euch unbedingt durch unsere Ideenbücher Moderne Hocker und Coole Sitzgelegenheiten.