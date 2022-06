Ganzheitliche Gartengestaltung: Ein Garten für die Sinne

Im ganzheitlichen Naturgarten kommt es vor allem auf die Vielfalt an. Hier finden sich bunt zusammengestellt die verschiedensten Pflanzen, die für ein natürliches Ambiente sorgen. Bevorzugt werden Pflanzen und Pilze gewählt, die in Nord- und Mitteleuropa heimisch sind. Das bietet verschiedene Vorteile, denn diese Pflanzen sind an die mitunter frostigen Temperaturen gewöhnt und benötigen auf dem richtigen Boden auch nur wenig Dünger. Zudem sind viele Insekten und Kleintiere an diese Pflanzen angepasst und können sie als Heimat, Versteck oder Nahrung nutzen – Schmetterlinge, Bienen, oder Marienkäfer danken es durch zahlreiches Erscheinen, das eine lebendige Atmosphäre im Garten schafft und zur Diversität beiträgt. Das Ziel bei der vielseitigen Gestaltung eines ganzheitlichen Naturgartens ist es, die ökologische Vielfalt der Natur aufzugreifen und in den eigenen Garten zu holen. Jede Pflanze und jedes Tier spielt in der Konzeption des Naturgartens eine wichtige Rolle und trägt dazu bei, dass das abwechslungsreiche Ökosystem im Garten funktioniert.