Wie mache ich meinen Garten winterfest?

Jetzt im Herbst können wir wunderbar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir die Schnittabfälle von Bäumen, Sträuchern und Stauden, den Rasenschnitt vom letzten Mähen und das zusammengekehrte Laub von den Bäumen zu Bodenmulch für die Beete verarbeiten und so den Garten winterfest machen. Gerade die Wurzeln empfindlicherer Pflanzen, die im Boden überwintern, können so hervorragend und kostengünstig abgedeckt werden. Eine solche Mulchauflage schützt den Boden vor Kälte, hält die Feuchtigkeit in Schach, versorgt die Erde mit Nährstoffen und hält Unkraut fern. Für viele Gärtner ist Mulch sogar das A und O für einen gesunden Gartenboden und eine reiche Ernte. In bepflanzten Beeten sollte man allerdings unbedingt darauf achten, das Mulchmaterial so zu verteilen, dass ausreichend Luft an Stiele und Stämme gelangen kann. Im Idealfall soll der aufgebrachte Mulch nicht dicker als zehn Zentimeter sein, damit der Boden darunter nicht erstickt.