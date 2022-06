Puristisches Wohnglück

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in den Koch- und Essbereich, wo uns ebenfalls keine Überraschung erwartet. Alles wirkt hell, freundlich und super stylish. Die Küche punktet sowohl in Sachen Funktion mit viel Stauraum und einer Hightech-Ausstattung, als auch im Hinblick auf Design und Ästhetik mit grifflosen Fronten, klaren Linien und einer reduzierten Farbgebung. Die Esszimmermöbel strahlen ebenfalls schlichte Eleganz aus, während sich die Deko in diesem Bereich auf eine Auswahl von Zimmerpflanzen beschränkt, die sowohl Leben als auch Natürlichkeit und einen Hauch Farbe ins Spiel bringen.