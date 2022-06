Ein Bauernhaus mit Überraschungseffekt

In der offenen Küche wird das gemeinsame Kochen zum Erlebnis. Sie ist mit modernsten Geräten ausgestattet, alles in doppelter Ausführung für große Gruppen: übergroße Cerankochfelder, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, der Backofen und eine Mikrowelle mit Grill. Daran anschließend gelangt man in den Essbereich mit seinem gemütlichen, offenen Kamin. Außerdem zeigt sich hier, wie stimmig rustikale Elemente mit modernen Akzenten kombiniert wurden.