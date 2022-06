Individuell wohnen im modernen Fertighaus

Jede Familie hat ihre ganz persönlichen Wünsche an das eigene Zuhause. Dass sich diese auch mit einem Fertighaus realisieren lassen, beweisen unsere Experten von der ELK Fertighaus GmbH immer wieder mit ihrem vielseitigen Angebot an unterschiedlichsten Wohnhaustypen. Heute haben wir euch das Modell ELK Comfort 164 Trendline mitgebracht, das höchsten Wohnkomfort mit einem stimmigen, unverwechselbaren Design verbindet und in vielerlei Hinsicht den individuellen Vorstellungen der jeweiligen Bauherrenfamilie angepasst werden kann.