8 Tipps, wie ihr euren Garten hundefreundlich macht

Was das Gärtnerherz erfreut, kann für den Hund gefährlich werden. So rosig zum Beispiel der Fingerhut aussehen mag, so viel Schaden kann die Giftpflanze beim Tier anrichten. Nicht nur vom Hund, sondern auch von Kindern gern in den Mund gesteckt werden die kleinen, schwarz glänzenden Beeren des “schwarzen Nachtschattens” – einer weiteren Giftpflanze. Auch Pflanzen, die für den Menschen zu den Nutzpflanzen zählen, können für den Hund gefährlich werden. Dazu zählen beispielsweise Kartoffeln und Tomaten. Diese Nachtschattengewächse enthalten das giftige Solanin. So lecker Weintrauben für den Menschen sind, so giftig sind sie für den Hund. Weintrauben gehören daher nicht in den hundefreundlichen Garten. Sie können zur sogenannten Weintraubenvergiftung führen, schon wenn der Hund nur zehn Gramm pro Kilo Körpergewicht gefressen hat. Weitere Pflanzen, die Feinschmecker und Nutzgärtner gern in ihrem Garten anpflanzen, für den Hund aber schädlich sind, sind Zwiebeln, Knoblauch, Bärlauch und Schnittlauch, Hülsenfrüchte, Brokkoli und heruntergefallenes Steinobst. Am hundefreundlichsten ist daher eine reine Rasenfläche, auf dem er sich so richtig austoben kann.