Günstiges Einfamilienhaus in der Eifel

Die Kubatur des Einfamilienhauses ist schlicht gehalten und bewirkt dadurch eine zeitlose Gestalt. Das Haus öffnet sich zur Süd-Ost-Seite mit einem Auffangbecken für Regenwasser. Gen Nord-Osten ordnet sich eine private Grünanlage an. Die Bauherren entschieden sich in enger Absprache mit den planenden Architekten für ein klassisches Satteldach. Die horizontalen Hölzer stellen den einzigen Schmuck der Fassade dar und bilden eine strukturelle Oberfläche. In der ersten Etage wurden als Absturzsicherung französische Balkone angebracht. Um eine Differenzierung zur hölzernen Hülle zu gewährleisten, erhielten die Fensterrahmen einen andersfarbigen Anstrich.