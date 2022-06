Unglaubliche Sanierung eines kleinen, alten Hauses

Das Auszugshaus zählt in der Gemeinde Haselbachtal, wo es steht, zu den der ältesten Gebäuden. Die Zeit ist nicht spurlos an dem Haus vorübergegangen. Die Schäden rührten infolge fehlender Instandsetzungen, die in der Vergangenheit versäumt wurden. Dementsprechend umfangreich war der Aufwand der Sanierung.