Das Black Hotel in Rom macht seinem Namen alle Ehre. Es ist sowohl von außen als auch im Innenbereich schwarz gestaltet und macht mit diesem Design bereits auf den ersten Blick einen ganz besonderen Eindruck. Wer also die Nase voll hat von ewig gleichen Kettenhotels oder einfallslosen Pensionen, ist im Black Hotel bestens aufgehoben. Das Team des Architekten Gianfranco Mangiarotti hat es rundum außergewöhnlich gestaltet, ihm außen eine einzigartige und innovative Architektur verpasst und es im Inneren mit einer modernen Einrichtung, exklusiven Designs, raffinierten Details und der originellen Farbgebung wirklich einmalig und Aufsehen erregend in Szene gesetzt.