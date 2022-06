Tischler-Arbeiten

Für die erste eigene Wohnung muss es meistens noch das abgesessene IKEA-Sofa aus dem Kinderzimmer tun… Irgendwann kommt aber der Punkt, an dem Billy und Ivar einfach nicht mehr reichen – sorry, Jungs! Dann wird es Zeit für richtige Möbel wie Mutti sagen würde. Also warum nicht auch mal in einen ordentlichen Tischler investieren?! Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, wird es gleich sein. Denn so oder so ähnlich könnte das Ergebnis dann aussehen: