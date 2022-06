Praktisches für die Küche

Ja, ja, schon klar, wir alle haben so einen Einsatz in unserer Besteckschublade, damit Messer, Gabeln und Löffel nicht durcheinander geraten und leicht zu finden sind. Doch die anderen Küchenschubladen, in denen sich Dinge wie Scheren, Backpinsel, Gefrierbeutelclips, Gummibänder, Spritzbeuteltüllen und so weiter befinden, behandeln wir in Sachen Ordnung meist ziemlich stiefmütterlich. Dabei ist es so einfach, mit einem passenden Einsatz auch hier den Überblick zu bewahren. Sieht nicht nur besser aus, sondern beschleunigt auch die Suche ganz erheblich.