Ideen für eine Kellerbar

Ein cooler Hocker ist definitiv ein Must-have in einer Kellerbar – wie sonst soll man es sich lässig an der Bar gemütlich machen? Wer seine Bar eher in einem rustikalen Stil einrichten möchte, hat mit diesem Hocker namens Angus das ideale Möbelstück gefunden. Und der Name kommt nicht von ungefähr: Mit seiner samtig weichen Oberfläche und den ausgestellten Beinen erinnert der Hocker nämlich an ebendiese Rinderrasse.