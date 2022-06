6 moderne Vogelhäuser

Das birdhouse DIN A4 von Olaf Riedel könnt ihr aufhängen oder mit dem optionalen Halter an Stangen, Bäumen oder Wänden befestigen. Das filigrane, minimalistische Äußere fügt sich dezent und stylish in moderne Gärten ein. Das Konzept dahinter: Aus einem gefalteten Aluminiumblech im Format DIN A4 entsteht durch das selbstständige Aufklappen des „Schnittmusters“ ein überdachter Futterplatz für Vögel. Spielerisch erfahren die Nutzer die Verwandlung aus dem Zweidimensionalen in die dritte Dimension. Das Vogelhaus gibt es in drei verschiedenen Farben.