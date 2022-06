Mit diesen 6 Tipps wird euer kleiner Garten zum Paradies

Wer sich in seinem kleinen Garten eine Wasserstelle in Form eines Teiches oder Springbrunnen wünscht, kann diese gerne einplanen. Plätscherndes Wasser, das die Sonnenstrahlen reflektiert, sorgt für ein natürliches, stimmungsvolles Ambiente im Garten. Hierbei spielt die Größe eine bedeutende Rolle, denn der Teich sollte in keinem Falle zu viel Platz in Anspruch nehmen.

Um selbst eine Wasserstelle zu bauen, gibt es sogenannte Teichwannen, die einfach in den Boden gelassen werden. Um ein natürlicheres Ergebnis zu erzielen, sollte der Gartenteich mit Wasserpflanzen ausgestattet werden. Um den Plastikrand des Beckens zu kaschieren, eignen sich kleine Steine und Gräser, die so dicht wie möglich an dem Teichrand platziert werden. Das Beispielfoto zeigt eine gelungene Wasserstelle, die vom Landschaftsarchitekten Paul Marie kreiert wurde. Sie ist das Highlight auf der Terrasse, nimmt nicht viel Platz in Anspruch und überzeugt mit einem stilvollen, modernen Design.