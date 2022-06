Raffiniertes Haus im modernen Look

Im Esszimmer wird das freizügige Konzept fortgeführt. So verbinden sich die Räume und verschmelzen in ihrer Funktion. Dieses ineinandergreifende Schema wird nicht nur auf horizontaler Ebene verwirklicht, sondern auch in vertikaler Lage wird davon Gebrauch gemacht. So öffnet sich über dem Essbereich der das Wohnzimmer inkludiert, eine Galerie. Die Konturen des klaren Baukörpers zeichnen sich im Innenraum deutlich ab.